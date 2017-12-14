Неврологи выявили неожиданную причину слабоумия

Группа ученых под руководством профессора Гарта Купера из Университета Манчестера выяснила: скопление мочевины в клетках и тканях тела может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, передает РИА "Новости". По словам специалистов, уровень мочевины в мозге напрямую связан с синдромом Гентингтона (одна из форм слабоумия).



Однако выводы можно спроецировать на все формы деменции. Мочевина - это химическое соединение, формирующееся в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, особенно опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, а оттуда она уже поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации.



Токсичной концентрацией, по мнению ученых, является превышение нормы в четыре раза. Комментирует Купер: "Врачи уже используют препараты на основе лактулозы для снижения уровня аммиака в других частях тела. Возможно, когда-нибудь будет создано лекарство, способное остановить развитие слабоумия".

