Украина импортировала свинины больше, чем отправила на экспорт

За 11 месяцев этого года объемы импорта свинины достигли 5,15 тыс. тонн, а экспорта - 4,7 тыс. тонн, что может привести к потере Украиной звания страны нетто-экспортера свинины. Об этом сообщают в аналитическом отделе Ассоциации "Свиноводы Украины". "Общая стоимость ввезенной свинины уступает валютным поступлениям за счет экспорта на 0,84 тыс. тонн. Поэтому внешнеторговое сальдо по этой товарной позиции пока остается положительным.

При этом экспорт свинины в США принес Украине $4,3 млн.", - говорится в сообщении.



Второй месяц подряд экспорт свинины (свежей, охлажденной, мороженой) значительно меньше поступления соответствующего мясного сырья из-за рубежа.



Так, импорт мяса свиней в ноябре, как и в октябре, составил 1 тыс. тонн. В то же время, экспорт сократился почти вдвое по сравнению со вторым месяцем осени и был в восемь раз меньше, чем объемы ввезенной в ноябре свинины - не более 100 тонн по предварительным оценкам.



По оценкам Ассоциации, вероятность, что украинские экспортеры смогут наверстать отставание, чтобы до конца года "сравнять счет", есть, но только при условии дальнейшего падения цены и ослабления импорта свинины".

