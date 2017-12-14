Саакашвили заявил об отсутствии страха перед пулями

Экс-президент Грузии, лидер украинской оппозиционной партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили во время пребывания в СИЗО в Киеве понял, что не боится тюремного заключения.



"Я испытал себя и в тюрьме. Оказалось, что я вообще не боюсь этого, даже в самой худшей форме. Первый день самый тяжелый, когда посадили и сказали, что сидеть мне здесь несколько лет, а затем еще несколько лет в Грузии. Однако на второй день я был хорошей форме, так что я испытал себя во всех ситуациях и не боюсь ни пуль и ни тюрьмы", - сказал М.Саакашвили в интервью грузинскому Первому радио.



По его словам, он уверен в победе нынешних оппозиционных сил на Украине. "Когда мы победим в Украине, поедем в Грузию. Если мне не дадут возможность установить порядок на Украине и до этого отпустят в Грузию, то установим порядок в Грузии, а потом приедем в Украину. Уверяю, что меня хватит на обе страны. У меня достаточно сил, энергии и выносливости", - сказал М.Саакашвили.



Украинские власти подозревают М.Саакашвили по ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.



М.Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря, но его сторонники освободили политика из полицейской машины. Политик был объявлен в розыск.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря.



После задержания он был доставлен в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, где объявил голодовку.



11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования и отпустил его.



В тот же вечер генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на данное решение Печерского суда.



Накануне М.Саакашвили выразил недоверие правосудию в Грузии и отказался участвовать в проходящих четырех судебных процессах по возбужденным в отношении него делам. Несмотря на это заявление, в четверг в Тбилисском городском суде продолжится процесс по делу о превышении М.Саакашвили служебных полномочий на посту президента.



По заявлению представителя прокуратуры, первый приговор М.Саакашвили в Грузии может быть вынесен до конца года, что может стать реальным основанием для требования его экстрадиции из Украины.

