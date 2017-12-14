Российский суд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 декабря отказал в удовлетворении иска германской Siemens к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структуры "Ростеха") по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.



Помимо этого, суд отказал "Технопромэкспортам" во встречном иске к Siemens.



Как сообщалось, Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус Крыма.



Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.



Суд ранее отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин - в их аресте и остановке монтажа. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.



В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.



Одновременно иск к двум ТПЭ подало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", которое изготовило это оборудование для Тамани. СП также требует возврата турбин. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.