В киевском метрополитене рассказали о потерянных вещах пассажиров

Пассажиры в 2017 году чаще всего теряли кошельки, зонты, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен.



"В подземке было утеряно 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: один ноутбук, один планшет и одна электронная книга. Также пассажирам были возвращены кольцо и денежные средства в сумме 2600 грн. Некоторые пассажиры забывают в метро неожиданные вещи. Так, среди находок оказались утюг, банка с зубными протезами и кувалда", – рассказали в пресс-службе.



При этом только треть владельцев возвращаются за утерянными вещами.



"Остальное передается в государственную собственность в соответствии с Порядком учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства и распоряжением им, утвержденного постановлением Кабинета министров от 25.08.1998 №1340", – говорится в сообщении.

