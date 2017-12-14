Новый украинский лоукост заработает уже с весны

В правительстве объявили о создании украинской компании-авиаперевозчика SkyUp. Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Эспрессо.TV. Он рассказал, что количество международных регулярных рейсов в Украину продолжает расти. В частности, в 2015 году лоукосты летали в Украине по 18 воздушным линиям, а в этом - уже по 38 авиалиниям.



По словам министра, это свидетельствует о том, что украинцы хотят летать, поэтому им следует дать эту возможность.



"Сегодня я искренне рад объявить о создании нового украинского перевозчика SkyUp, который будет выполнять как внутренние рейсы, будет работать по модели лоукост, и также будет летать по международным направлениям. SkyUp начнет работу с марта 2018 года, он имеет 100% украинский капитал", - отметил Омелян.



На данный момент в Украине функционирует один национальный перевозчик - "Международные авиалинии Укукраины (МАУ)".



ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий.



Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!



