Стало известно, куда будет летать украинский лоукост

Украинская авиакомпания SkyUp, которая должна начать работать весной 2018 года, будет осуществлять международные и внутренние рейсы.



Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на информацию, представленную на пресс-конференции по этому вопросу.



Отметим, во время нее министр інфрастукткри Владимир Омелян отметил, что SkyUp начнет работу с марта 2018 года и что он имеет 100% украинский капитал.



Министр отметил, что авиакомпания будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, а также будет работать по модели лоукост.



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Чартерные рейсы будут летать из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.



Внутренние регулярные рейсы начнут летать в конце мая, запланированы следующие рейсы: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса. Тем временем международные регулярные рейсы хотят запустить из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаки.

