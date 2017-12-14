Матерный обзор на «Крым» оказался в разы популярнее фильма

Согласно информации на сайте «Кинопоиск», с момента выхода на экраны фильм «Крым» посмотрели около 1,5 миллиона человек. Это в два с половиной раза меньше, чем количество просмотров сатирического обзора на ленту от блогера BadComedian (Евгения Баженова).







Ролик Баженова появился на видеохостинге YouTube 10 декабря и собрал уже более 3,9 миллиона просмотров. В обзоре BadComedian обматерил и сценаристов, и операторов, и актеров, и режиссера «Крыма» Алексея Пиманова.



В частности, блогер пожаловался на то, что сюжет картины не несет никакого смысла, а поступки персонажей — абсолютно безосновательны, так что зритель не понимает ничего, что происходит на экране. Баженов предположил, что «Крым» снимали «для тренировки телепатов».



Помимо этого, он обвинил «Кинопоиск» в накрутке рейтинга фильма и в махинациях с рецензиями.

