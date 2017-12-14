Порошенко рассказал, как зона отчуждения становится полезной

В зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС продолжаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию промышленного комплекса по приему и переработке твердых радиоактивных отходов, накопившихся за время существования станции. Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем обращении в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, размещенном на официальном сайте главы государства.



По его словам, украинская сторона вместе с зарубежными партнерами работает над усовершенствованием нового уникального объекта укрытия на ЧАЭС.



"В экстремальных радиационных условиях была осуществлена реконструкция всех существующих систем защитного контура и контроля объекта, в том числе систем вентиляции и пожаротушения, продолжаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию промышленного комплекса, предназначенного для приема и переработки твердых радиоактивных отходов, накопившихся за время существования станции", - сообщил президент.



Порошенко поблагодарил государства-доноры, международные организации, и всех неравнодушных, которые помогали на протяжении последних десятилетий и в настоящее время оказывают необходимую поддержку Украине в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



"Шаг за шагом мы совместно реализуем ряд важных проектов по безопасности и экологических проектов для гарантированного преобразования зоны отчуждения в перспективную, полезную территорию", - сказал президент.



В то же время, по его словам, государство должно направить усилия на решение вопросов медицинского и социального обеспечения участников ликвидации аварии на ЧАЭС.



"Убежден, что залогом решения проблем, связанных с Чернобылем, и в дальнейшем будут международная солидарность и слаженная работа ради безопасного будущего грядущих поколений", - добавил Порошенко.

