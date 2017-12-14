Львовский суд закрыл дело о незаконном пересечении границы Юлией Тимошенко

Мостицкий суд Львовской области закрыл дело о незаконном пересечении лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко государственной границы в пункте пропуске "Шегини" совместно с лидером "Движения новых сил" Михаилом Саакашвили. Об этом в четверг сообщило агентство "Украинские новости".



"Было закрыто дело об административном правонарушении в отношении Тимошенко на основании ст. 247 (Кодекса об административных правонарушениях)", - цитирует агентство слова адвоката политика Николая Титаренко.



По его словам, аналогичное решение принято в отношении депутата парламента от "Батькивщины" Сергея Власенко. Титаренко напомнил, что защита настаивала на закрытии дела в связи с отсутствием состава преступления и истечением сроков рассмотрения дела.



После отставки с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили на время покинул Украину и был лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил лично президент Петр Порошенко. Не имея возможности вернуться на законных основаниях, Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини" (Львовская область).



В этих событиях также участвовала и Юлия Тимошенко, а также ряд депутатов украинского парламента. Позже полиция вызывала ее и еще четырех парламентариев на допрос по делу о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили и его сторонниками. Львовский суд начал слушания по рассмотрению совершенных политиками административных правонарушений. Лидер "Батькивщины" не явилась ни на одно из заседаний, мотивируя это нежеланием участвовать в "шутовских шутках".

