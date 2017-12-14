Почтовые операторы просят Порошенко ветировать введение ограничений на посылки

Вступление в силу закона, сокращающего до трех количество международных почтовых отправлений, не облагающихся налогом на добавленную стоимость, сделает невозможной работу экспресс-перевозчиков и почтовых операторов, заявил и.о. генерального директора ПАО "Укрпошты" Игорь Смелянский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".



По его словам, "Укрпошта", почтово-логистические компании "Нова пошта", "Интайм", "ТММ Экспресс", Aramex (ООО "Международный Экспресс"), Meest Group, Delievery Group, а также Украинская ассоциация директ маркетинга (УАДМ) обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать этот закон. Кроме того, еще четыре украинских представительства известных международных почтовых операторов, по словам президента УАДМ Валентина Калашникова, также поддерживают необходимость ветирования, однако не имеют права до согласования с материнскими компаниями подписывать соответствующее обращение.



"Учитывая те факты, что сегодня большинство отправлений недорогие – до $10, а Украина инфраструктурно не готова внедрить такие мероприятия администрирования, считаем необходимым, просить вас наложить вето на этот закон и вернуть его на доработку в профильный комитет Верховной Рады", - говорится в обращении почтово-логистических компаний к президенту.



Комментируя указанную законодательную инициативу, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза (внефракционный) заявил, что в тексте присутствуют коррупциогенные факторы, при этом сам законопроект не проходил его комитет.



"В Украине среднестатистическая семья – это 2,16 человек. Соответственно, на семью можно будет заказать минимум 6-7 (не облагаемых НДС - ИФ) посылок в месяц. Единственное, что создается этим законом, с точки зрения гражданина Украины – это "обход заборчиков", которые создает государство", - сказал В.Калашников.



Он отметил, что в настоящее время на сайте администрации президента существуют уже 7 петиций против введения нормы на ограничение международных отправлений.



По словам директора по правовым вопросам компании "Нова пошта" Инны Хомич, внедрение указанной нормы также может спровоцировать повышение цен на услуги доставки международных отправлений.



"Для реализации этой нормы закона нужно будет внедрить очень серьезную и дорогостоящую IT-систему, нужен будет дополнительный человеческий ресурс, который будет обслуживать базу данных (почтовых отправлений – ИФ), запросы почтовых операторов и экспресс-перевозчиков относительно количества посылок и их стоимости. А в случае невозможности обеспечить работу такой системы в каждом отделении, бизнес будет вынужден перестроить весь свой логистический процесс и выдавать международные отправления не там, где клиент к этому привык, а там, где будет возможность обеспечить ее работу", - пояснила она.



Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения и на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

