«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...»

Ожидающий сегодня суда в СИЗО житомирский журналист и блогер Василий Муравицкий как-то сказал: «...Мне некуда бежать, я украинец». А ведь правильно сказал, чертяка. Зачем бежать, если Украина благодаря ему побила очередной удивительный рекорд – впервые попала в список стран, где арестовывают и сажают в тюрягу журналистов за их профессиональную деятельность. Схема проста, как мозг патриота на страже нэньки: написал – кому-то не понравилось, отдали команду «фас!» – суд подсуетился – чел сидит и будет сидеть. Долго и надежно, чтобы другим неповадно было...



В стране победившего майдана так продолжается уже четвертый год. И буквально до последних дней считалось самой что ни на есть демократической нормой, дарованной революцией гидности. Которой еще сейчас повсеместно в Украине снесенный и декоммунизированный Владимир Ленин нашептал: революция только тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. Вот в Украине и защищались. А расположенный в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ) взял да и занес Украину в упомянутый выше список. Наряду с Турцией, Китаем, Египтом (первые три места вверху), Алжиром, Камбоджой, Демократической Республикой Конго, Эквадором, Экваториальной Гвинеей, Гватемалой, Ираком, Марокко, Нигером, Пакистаном, Республикой Конго, Сомали и Угандой. А что? Приличная компания. Какая-то, правда, не очень европейская. Но не москали же российские в самом-то деле! Куда же от такого бежать, даже несмотря на то, что украинец?..



И это ведь не все достижения и рекорды Украины под конец года Петуха и накануне года Собаки. Остановимся лишь на последних. Куда и как, скажите на милость, ехать, если Украина попала только на 130-е место из 137 возможных по уровню качества дорог? По данным рейтинга стран мира по показателю экономической конкурентоспособности и Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), составленных Всемирным экономическим форумом, хуже, чем в Украине, состояние дорог только в Парагвае – 131-е место, Йемене – 132-е место и Гвинее – 133-е место. Замыкают десятку лучших из худших Мадагаскар, Гаити, Конго и Мавритания. Тоже, согласитесь, приличная компания, по крайней мере экзотическая, и Гондураса там нет. Да и Россия недалеко ушла – 114-е место, рядом с Казахстаном и Зимбабве. И прогноз относительно Украины тоже можно считать утешительным: качество дорог Украины не изменится...



Хуже, чем в Украине, состояние дорог только в Парагвае – 131-е место, Йемене – 132-е место и Гвинее – 133-е место. Замыкают десятку лучших из худших Мадагаскар, Гаити, Конго и Мавритания. Тоже, согласитесь, приличная компания, по крайней мере экзотическая, и Гондураса там нет. Да и Россия недалеко ушла – 114-е место, рядом с Казахстаном и Зимбабве. И прогноз относительно Украины тоже можно считать утешительным: качество дорог Украины не изменится...

В мировом рейтинге, составленном британской аналитической организацией «The Legatum Institute», Украина на 135-м месте из 148 стран по уровню здравоохранения. И тоже компания – хоть куда: в десятку стран с самым худшим здравоохранением на планете входят Конго, Ангола, Уганда, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Бенин, Либерия, Гвинея, Чад и Центральноафриканская Республика. Раньше место Украины было выше

Всем сферам сегодня не хватает рабочих рук. Из-за этого падают объемы производства. С одной стороны, хорошо, что люди находят лучшие условия. Но для Украины это катастрофа. 25 лет мы теряли золотые мозги, сегодня мы теряем золотые руки. Причем страну оставляют не проститутки, наркоманы и воры, страну оставляет цвет нации»

И с железными дорогами в Украине не так уж и плохо, как говорят те, кому не повезло и они ими ездили. И. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов уверен, что она уже дозрела до того, чтобы в ней вводить стандарты уборки, позаимствованные в... соседней Беларуси. Не известно, по какой причине этот самый Кравцов попал на «Укрзализныцю», может быть, даже побывал внутри какого-то из поездов и пришел в ужас: «Это не была логистическая ошибка, а системная. Мы потеряли стандарты ухода за вагонами, стандарты чистоты и сервиса. К сожалению, они не обновлялись более 15 лет. Необходимо начать с того, как убирают вагоны. Проблема в том, что в конкретных местах пассажирского плацкартного вагона давно не проводилась генеральная уборка. Не один год, видимо. В этом и заключается проблема. За вагонами, которые не являются у нас такими старыми, должны ухаживать гораздо лучше». А рядом, похоже, остановился поезд из Беларуси. Как говорится, пример для подражания сам подъехал, и искать не пришлось. «Мы начали в этом году программу. Очень хорошие стандарты уборки есть у белорусских железнодорожников. Мы провели с ними обмен опытом. Ввели такие стандарты уже в нескольких пассажирских депо», – подчеркнул главный железнодорожник. И правильно...И опять же таки все патриотично, все в лыко, все в строку. И в пику соседнему «Мордору» – не у него стандарты слизывает «нэнька». «Мордор», правда, вознамерился во избежание кражи своих стандартов пустить все грузовые и пассажирские ж/д-потоки в обход Украины. Но и министр инфраструктуры Владимир Омелян не остается в долгу. Он вообще предлагает отменить любое транспортное сообщение с Россией, чтобы знали гады. Так что Запад, разрешенный по безвизу – одно спасение. Если деньги на билеты есть, конечно...Но вот для этих целей в стране и работает избранный однотурово гарант нации. Он уже сейчас побеспокоился, чтобы в будущем году Собаки никто и не подумал, что жизнь у него собачья, а значит, можно лютовать и лаять, собираясь куда-то уехать. И распорядился, чтобы Кабинет министров во главе с Вовой Гройсманом озаботился не только хождением по съездам «Народного фронта», но и повышением жизненного уровня сограждан, в новом году повысив минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн. Представляете, какие деньжищи! Почти 150 долларов в месяц, чуть меньше, чем 3 бакса в день. Заживем!Падлюки-пессимисты, агенты Кремля, шутники и просто дебилы, изучавшие арифметику в школе, правда, подсчитали, поделили и выяснили, что это самый низкий уровень жизни в Европе. Даже меньше, чем в Молдавии, которую гордые укры и арии, отвоевавшие свою свободу и процветание на майдане, и в грош не ставили. А вон она как – взяла да и переплюнула. Укры и арии в отместку, конечно, потеснили молдаван на европейских рынках черной трансплантологии, за бесценок продавая почки, печени, роговицы глаз и прочую нужную европейцам требуху-человечинку.И не только жестко демпингуя от беспросветной нищеты, но и озаряя потрошение собственных внутренностей светлой мечтой. Молдаване ведь как и для чего продают свой «ливер»? Чтобы выживать. А укры и арии – чтобы воспользоваться благодатным безвизом и попить после венской оперы братиславской «кавы» с парижским круассаном. Хоть раз, хоть перед смертью. А это, согласитесь, совсем другое дело. За это и умереть можно...И и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, подтверждая свою гордую кличку «Доктор Смерть», кстати, сделала все, чтобы и после кавы, и даже до нее умереть украм и ариям было легко и приятно. К концу года в мировом рейтинге, составленном британской аналитической организацией «The Legatum Institute», Украина на 135-м месте из 148 стран по уровню здравоохранения. И тоже компания – хоть куда: в десятку стран с самым худшим здравоохранением на планете входят Конго, Ангола, Уганда, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Бенин, Либерия, Гвинея, Чад и Центральноафриканская Республика. Раньше место Украины было выше. Но и Украина и ее Ульяна «Смерть» не такие, чтобы волочиться где-то в середняках. Они уверенно, не глядя на гробы и медицинский геноцид внутри Украины, выводят ее в лидеры. С конца, правда, но то, как говорится, такое. А чтобы никто не мешал уверенно занять первое место по уровню смертности и больше не говорить ни о каком позорном «савецком пережитке» – бесплатном здравоохранении и здравоохранении вообще, Минздрав Супрун отменил публичный контроль за качеством лекарств. То есть оглашение данных об испытаниях тех или иных лекарственных препаратов. Об этом согражданам сообщила глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Но как-то безрадостно она это сделала. Вместо того, чтобы подставить плечо боевой подруге Ульяне и побыстрее извести всех хронических больных, стариков и вообще случайно заболевших укров и ариев, чтобы вообще забыть о здравоохранении, каких-то пошлых лекарствах и медпрепаратах, Ольга по старинке печалится. И говорит, что это преступление – пичкать сограждан неизвестными порошками, микстурами и пилюлями. «Никто кроме производителей и нескольких ответственных лиц в МОЗ не имеет доступа к закрытой информации о реальном влиянии лекарств на наше здоровье. Такой подход вкупе с неконтролируемой рекламой медикаментов создает реальные риски для жизни и здоровья людей», – говорит Ольга. А ей бодрое в ответ: так умирают же ускоренно и безропотно, скоро подведем численность населения к заказанной цифре, и все будет хорошо, еще и премии с бонусами получим. И уезжать никому никуда не надо, когда путь на кладбище – это такой надежный и безотказный заменитель безвизового туризма...Да и куда вообще ехать, если нардеп из депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко уверен, что укры и арии нужны дома и что их уже не хватает. «Хочу обратить ваше внимание – пока Кабмин отчитывается о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест, у нас в стране некому работать на тех предприятиях, которые уже созданы. Даже на своих двух предприятиях при уровне средней зарплаты в 8,5 тыс. грн. я имею дефицит кадров около 20%. Представительство Международной организации по миграции провело исследование в этом году – 12% граждан или уже нашли работу за границей или планируют выехать в ближайшее время. На Киевщине этот процент достигает 15% – те, кто уже трудоустроились за границей. ...Европа решает свою проблему дефицита рабочей силы за счет Украины. А что в Украине?Всем сферам сегодня не хватает рабочих рук. Из-за этого падают объемы производства. С одной стороны, хорошо, что люди находят лучшие условия. Но для Украины это катастрофа. 25 лет мы теряли золотые мозги, сегодня мы теряем золотые руки. Причем страну оставляют не проститутки, наркоманы и воры, страну оставляет цвет нации».Представляете, на кого наехал этот криптоагент Кремля, подло и нарочито предлагающий своим работникам зарплату более чем в два раза выше той, которую предлагает гарант нации?! Катит бочку на Европу, где так рады всем украм и ариям, которые явились на невольничьи рынки полудармовой черной рабсилы для черновой работы в кружевном бельишке – этом символе безвиза и европейского выбора!А такое достижение: по данным ООН, в зоне АТО в Донбассе уже пострадали более 35 тысяч военных и мирных жителей по обе стороны противостояния. Это – за три с половиной года. И уже превысило число «совков», пострадавших в советско-афганской войне 1979-1989 годов. Тогда, чтобы угробить такое количество людей, понадобилось более 9 лет. А тут за три с половиной года! Не зря же командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что армия США включила в учебные системы опыт Украины в боях с «российско-террористическими войсками агрессора» в Донбассе. И многому научилась у украинских солдат, столкнувшихся в боях с российской артиллерией, ракетами, дронами и российскими средствами радиоэлектронной борьбы. «Тот опыт, который мы получили благодаря украинской армии, без преувеличения, «разбудил» всех нас», – хвалил и хвалил генерал укров и ариев. Не упоминая, правда, о том, что могло бы быть с «украинским опытом», если бы «Мордор» действительно применил в Донбассе то, что он применил в Сирии в борьбе с ИГИЛ. Но, не исключено, мистер Ходжес и сам не хочет об этом думать, ибо оно как-то страшновато...А какой величины тризубы выкладывали патриоты в этом году! Из бутербродов с салом, из собственных тел, из арбузов. А как окружающий животный и неживой мир преобразились под влиянием тяги укров и ариев, подчеркивающих, что все в мире так или иначе связано с небесно-пшеничной желто-синей украинскостью. Извечной и непреходящей....Так что не надо куда-то ехать, нужно, как советовали братья Зорян и Шкиряк, повонять и забыть. А забыв, начать пышатыся. Потому что, как сообщает ProZorro, Нацполиция в этом году купила у государственного научно-производственного объединения «Форт» 2 150 наручников на общую сумму 2 034 975 гривен. Хорошие такие браслеты: сохранение работоспособности при воздействии климатических факторов при эксплуатации (температура окружающей среды от -40... +40 градусов; относительная влажность 95%; осадки в виде дождя); усилие на разрыв от 150 кгс до 200 кгс; количество безотказных срабатываний от 5 тыс. до 6 тыс. И главное – на всех должно хватить, кто пышатыся не хочет. А раньше ведь все говорили о нехватке...