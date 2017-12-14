Forbes назвал самых переоцененных актеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список голливудских актеров и актрис, чьи гонорары значительно превосходят сборы их фильмов.



В 2017 году список возглавил Марк Уолберг. Создателям фильмов с его участием Уолберг приносил 4,4 доллара на каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.



Второе место в списке самых переоцененных актеров занял Кристиан Бэйл. Фильмы с участием Бэйла приносят в среднем 6,7 доллара на каждый 1 доллар гонорара.



На третьем месте находится Ченнинг Татум. На каждый выплаченный Татуму 1 доллар гонорара приходится 7,6 доллара сборов.



При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, выпущенных до 1 июня 2017 года. Работа в анимационных фильмах, а также лентах, вышедших в прокат менее чем на 2000 экранов, не учитываются.



В 2015 и 2016 года Forbes объявлял самым переоцененным актером Джонни Деппа.

