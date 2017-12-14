Луценко: Саакашвили не подозревают в организации госпереворота

Генеральная прокуратура не подозревает лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в организации государственного переворота. Об этом на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.



«Мы не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», - пояснил Луценко.



По словам генпрокурора, Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, потому что они ведут следствие.



«Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать, направить на следствие. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и ​​был задержан после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции», - подытожил Луценко.

