В Украину в пятницу придет очередная порция теплого воздуха из Европы

На территорию Украины в пятницу, 15 декабря, распространится очередная порция теплого воздуха с юго-запада Европы, погоду будет определять поле пониженного давления, западных и восточных областей - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В восточных и западных областях прогнозируется дождь, ночью – с мокрым снегом, в Карпатах сильные осадки, на стальной территории без осадков. В южной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.



Температура ночью 0-6°тепла, днем 3-8°, в южной и восточной части 6-12°.



В Киеве 15 декабря без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 декабря самая высокая температура днем была 9,4° в 1950 году, самая низкая ночью -20,1° в 1921 году.



В Украине в субботу, 16 декабря, в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается мокрый снег и дождь, ночью в Карпатах – сильные осадки, на остальной территории без осадков.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-5 ° тепла, на юге до 8°; днем в западных областях 0-5° тепла, в северных, восточных и Винницкой областях 4-9°, на остальной территории 10-14° тепла.



В Киеве 16 декабря прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.left;">