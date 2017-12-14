Санса из «Игры престолов» рассказала о концовке сериала

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», уже прочитала сценарий заключительного сезона. Она рассказала о реакции актерского состава на концовку сериала в интервью The Hollywood Reporter.



«Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще — очень тяжело», — отметила Тернер. По ее словам, на последней части сценария они вслух прочитали фразу «конец "Игры престолов"» и почти все разрыдались, а после принялись аплодировать шоураннерам сериала.



«Каждый раз, когда мы получаем сценарии, возникает неопределенность: "Умру ли я в этом сезоне?" То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит как еще одна теория», — подчеркнула актриса.

