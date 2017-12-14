Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийский суд официально прекратил в четверг дело по экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию в связи с аннулированием этой страной европейского ордера на арест политика. Об этом сообщил адвокат Пучдемона Поль Бекар.



"Судебный процесс прекращен", - заявил он.



5 декабря верховный суд Испании принял решение отозвать международный ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии. Соответствующее сообщение было размещено на сайте инстанции. Как следует из публикации, судья Верховного суда Пабло Льярена согласился отозвать европейские ордера на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов регионального правительства Антони Комина, Льюиса Пуча, Меричель Серрет и Клары Понсати.



В этой связи преследование Пучдемона в Бельгии прекращено, однако, по существующей практике, этот шаг не может быть сделан в автоматическом режиме - для этого необходимо проведение финального заседания суда. В то же время национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе: иными словами, он должен быть арестован немедленно, если пересечет границу Испании.



Ордер на арест был выдан Испанией 3 ноября после того, как они, находясь в тот момент в Брюсселе, не явились в Национальную судебную коллегию в Мадриде, где они должны были быть арестованы по обвинению в подстрекательстве к бунту и растрате.



1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. После начала судебного преследования лидеров Каталонии Пучдемон и четверо его помощников бежали в Брюссель.

