Послы стран G7 заявили о своей поддержке НАБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и украинским независимым антикоррупционным институтам.



"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ, доверие и будущее как современной процветающей и демократической страны", - сказано в заявлении послов G7 в Украине, которое распространила пресс-служба посольства Италии в четверг.

