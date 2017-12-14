НБУ повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.



Согласно пресс-релизу НБУ, такое решение правление центробанка приняло в четверг.



Как сообщалось, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября. В последний раз НБУ снижал учетную ставку – до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

