НБУ ожидает миссию МВФ в конце января

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает прибытие миссия Международного валютного фонда (МВФ) в январе 2018 года и выделение очередного транша кредита по программе EFF - во втором квартале предстоящего года, сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.



"Мы рассчитываем, что приезд миссии может быть к концу января, соответственно, пересмотр программы - февраль-март, транш возможен во втором квартале", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

