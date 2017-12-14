Черный четверг

Думаю, будет правильно проанализировать ежегодную пресс-конференцию того, чьи руки постоянно дотягиваются до шеи нации, сквозь призму одного расово правильного форума. Там собрались кристально ясные поборники чистоты популяции, отобранные на протяжении многих лет двумя талантливыми модераторами – «Славом», он же «тернопольский рагуль-алегарх» и «Африканским Йежом». В последнем случае речь идет об узбекской как бы девочке-мигрантке, сумевшей купить холодильник на средства, оставшиеся от сбора денег на легендарный #тепловизордлягероев. Их слаженный тандем вывел целую породу патриотов, чье мнение является репрезентативной точкой зрения целой нации.



Задолго до начала события на форуме появился соответствующий анонс. На первых трех страницах чудом не забаненные патриоты соревновались в остроумии, всячески демонстрируя свою незаинтересованность в речи Путина. Поэтому они постоянно уточняли, где можно посмотреть прессуху, с целым рядом оговорок. Дескать, они сами никогда, даже в самом страшном сне не могут представить себя в роли зрителей этого отвратительного лицедейства. Пусть этим занимаются профессионалы, которые все разложат по полочкам. Мгновенно вспыхнул срач по поводу того, кого считать профессионалом, поскольку кругом столько алкашей, порохоботов и явно выраженных «юльков». Постоянно появлялись ссылки на прямую трансляцию выступления того, кто душит юную, активно рвущую с «радянським мынулым» державу.



Думаю, если «Гугл» в очередной раз решит нагадить в душу нации, то он опубликует статистику запросов украинцев 14 декабря. Самыми распространенными вопросами станут «как посмотреть пресс-конференцию Путина он-лайн?» и «почему нельзя фотографировать спящего человека?».



Опустим традиционное выяснение отношений между завсегдатаями форума, к которым благосклонно относится упомянутая «С.Быкова» («Африканский Йож») за малую сумму в долларах США. Кстати, о долларах.



Хотя никто из настоящих обладателей самых правильных хромосом в мире не собирался смотреть трансляцию, всех всколыхнуло высказывание терана про Саакашвили. Владимиру Владимировичу удалось очень обидеть так называемых «порохоботов» (виртуальные сторонники действующего гаранта нации, занимающиеся майнингом гривны за скромные одобрительные посты, #политологнусс

На анализируемом форуме дискуссия зашла в тупик, поскольку выяснилось, что «все здесь синежопые ватники, ведь ничего, кроме брехни, главкацап сказать не может». Это был сильный интеллектуальный посыл, затрагивающий два основных идеологических крыла паблика: «порохоботов» и «юльков»

Не знаю, случайно ли так получилось или же речь идет о преднамеренной провокации ФСБ, однако 14 декабря гривна опять резко стала «укрепляться». То есть круто падать. У нас давно уже не обращают внимания на такие мелочи, как «психологический барьер». Типа «гривна преодолела психологическую отметку в 27». Уже скоро 28 преодолеет, а никакой психологии как не было, так и нет. Смысла нет нервничать. Где 27 – там и 30. Паники на улицах не наблюдается, просто в «обменках» все гребут баксы. Почему-то биткоин не пользуется особым спросом, хотя число офисных хомячков, занимающихся майнингом криптовалюты на «Андроиде», постоянно растет. Как и число пенсионеров, изучающих язык программирования «Питон».И возвращаемся к заявленной топ-теме. Хотя никто из настоящих обладателей самых правильных хромосом в мире не собирался смотреть трансляцию, всех всколыхнуло высказывание терана про Саакашвили. Владимиру Владимировичу удалось очень обидеть так называемых «порохоботов» (виртуальные сторонники действующего гаранта нации, занимающиеся майнингом гривны за скромные одобрительные посты, #политологнусс. «Михо Саакашвили – это плевок в сторону грузинского и украинского народов… Как вы это терпите до сих пор? Этот человек возглавлял независимую грузинскую державу, а теперь носится по украинским площадям и кричит на весь мир, что он украинец. У вас что, нет настоящих украинцев?».Вот вам наглядный пример гибридной информационной войны, которую ведет РФ против великой Украины. Затронул сатрап крайне чувствительную для нации тему. Дело в том, что де-факто Саакашвили является «агентом ФСБ» и «марионеткой Кремля». Есть «пленки Курченко», которые никто не слушал, но все знают, что на них записана зрада Михуила. Тогда почему Путин наезжает на своего агента? Начался активный срач между свидетелями «Руха новых сил» Саакашвили и адептами гаранта. Смысл в том (если так можно сказать или написать), что Путин как бы прикрывает своего грузинского резидента, выводя его из-под удара. В его жалкие уловки, естественно, никто не верит. Стороны обнажили интеллектуальные контраргументы в виде «пошелнах...йжирныйольгинскийтролль». Ситуация быстро стала критической. Внезапно появился вопль настоящей патриотки. Или патриота, взявшего женский ник. Обычное дело для Европы. Трансгендерность.«Кто это смотрит, как можно вообще делать анонс этой … на форуме? Если бы анонсировали прессухи Тимошенко и Садового, то всех засунули бы в бан!». Выяснилось, что трансляцию смотрят практически все, только мало кто об этом пишет.Крутую истерику вызвало упоминание о Викторе Медведчуке, занимающемся вопросами обмена пленными. Большинство выразило желание «немедленно про…ться». Патриоты описывали, какие именно физиологические реакции вызывает у них пресс-конференция Владимира Владимировича, некоторые бились в падучей, многие ощущали другие, не менее интересные позывы. Вспоминается кадры из пародии на фильм «Экзорцист». Когда приводят «святого отца» для совершения обряда, тот видит объект и с криком «да ну на хер» сваливает.Очень эмоционально и познавательно. Тем не менее, даже мучительные судороги не останавливают настоящих сынов, дочерей и трансгендеров нации. Они продолжают мучить себя, поглощая «кремлевскую идеологическую отраву». Душераздирающее зрелище. Чтобы отвлечься, посмотрел «аналитиков» на новостийных каналах. Бывшая жена российского политолога Белковского, известная как Яхно, очень толково объяснила, что на самом деле дни Владимира Владимировича сочтены, он обречен, поэтому надо думать о будущем «российского и украинского народов».Межу тем, на анализируемом форуме дискуссия зашла в тупик, поскольку выяснилось, что «все здесь синежопые ватники, ведь ничего, кроме брехни, главкацап сказать не может». Это был сильный интеллектуальный посыл, затрагивающий два основных идеологических крыла паблика: «порохоботов» и «юльков». Судя по некоторым косвенным данным, автор поста был отправлен на неопределенный срок в бан. Тем временем гривна продолжила свое «укрепление», достигнув отметки 27,80 в категории «покупка». Количество сознательных патриотов, не поддающихся валютной лихорадке, значительно выросло. «Обменники» не выдержали наплыва и закрылись на неопределенное время «по техническим причинам». Хорошо еще, что пресс-конференция закончилась, поскольку все могло быть гораздо эпичнее.