В Украине начали расти цены на автогаз

По состоянию на четверг, 14 декабря, ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом пишет Enkorr со ссылкой на консалтинговую группу А-95, которая производит ценовой мониторинг рынка. В частности, сеть SOCAR повысила цену автогаза на 17 коп./л – до 13,38 грн/л, а сети UPG и ZOG – на 10 коп./л, до 12,43 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.



В то же время, СУГ в сетях Shell, БРСМ-Нафта, Овис, Укрнафта подорожал на 1-9 коп./л. В А-95 отметили, что средняя цена сжиженного газа по Украине 14 декабря составляет 12,71 грн/л (+2 коп./л).



Отмечается, что импортные поставки сжиженного углеводородного газа в ноябре 2017 года снизились по сравнению с октябрем 2017 года на 15% и составили 92,7 тыс. т. Трейдеры отмечают, что падение импортных поставок не должно дестабилизировать украинский рынок. В то же время операторы обращают внимание на обострившуюся проблему с задержками грузов на сортировочных станциях.

