Американец с пистолетом украл криптовалюту на два миллиона долларов

Житель американского штата Нью-Джерси украл 1,8 миллиона долларов в криптовалюте Ethereum. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные суда.



Подозреваемый отказывается признавать вину. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.



Было установлено, что 4 ноября вместе с сообщником 35-летний Луис Меса (Louis Meza), угрожая пистолетом, забрал у мужчины сотовый телефон, кошелек и ключи от квартиры и сбежал. Потерпевший вызвал полицию.



Камеры наружного наблюдения запечатлели, как из жилища потерпевшего Меса вынес какую-то коробку. Следствие предположило, что там мог находиться ключ для доступа к электронному кошельку.



Сообщается, что налетчик пришел домой и перевел себе около двух миллионов долларов в криптовалюте со счета потерпевшего.



Как отмечает агентство, в настоящее время хакеры и утечка данных перестали быть единственной угрозой для обладателей криптовалюты.

