Аваков: Нацгвардия должна быть готова контролировать ситуацию в ЛДНР

В рамках мирного плана деоккупации Нацгвардия Украины должна быть готова взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса, отмечает министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будет вне политики. Ее задача – охранять права и свободы граждан, обеспечивать публичный порядок и прекращать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", - цитирует министра пресс-служба МВД на своей странице в Фейсбук в четверг.



По словам А.Авакова, приоритетом для министерства остается реформирование всех органов системы внутренних дел. Также он напомнил, что в госбюджете на следующий год заложены средства не только на денежное обеспечение, но и на социальную поддержку и обеспечение жильем сотрудников органов внутренних дел Украины.

