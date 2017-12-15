Визит миссии МВФ на Украину пока не запланирован

В повестке дня отсутствует приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей. "У нас пока не запланировано прибытие миссии для пересмотра. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра", - сказал он во время брифинга в Вашингтоне в четверг.

Вчера и. о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил, что прибытие миссия МВФ возможно в январе 2018 года и выделение очередного транша кредита по программе EFF - во втором квартале предстоящего года.



В свою очередь, замглвы НБУ Олег Чурий сообщил, что в 2018 году ожидается поступление двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.

