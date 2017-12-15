Беларусь разрешила РФ перебрасывать на свою территорию военную технику

В Беларуси в четверг, 14 декабря, вступило в силу правительственное соглашение с Россией о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух стран, что дает возможность России разместить в Беларуси свои военные склады. Об этом сообщает naviny.by.



Отмечается, что эта договоренность регулирует вопросы взаимодействия белорусской и российской армий.



Одной из опций соглашения является помощь России в обеспечении белорусских Вооруженных сил вооружением, военной техникой и другими материальными средствами.



Кроме того, договоренность разрешает России перебрасывать свои военные запасы для нужд российских регулярных войск на склады в Беларусь.



Согласно договору, военные склады РФ в Беларуси создаются в период "непосредственной угрозы агрессии".



Соглашение было подписано правительствами Беларуси и России в ноябре 2016 года, Минск утвердил его в марте 2017 года. Оно вступило в силу 14 ноября.

