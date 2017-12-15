WP: Трамп планирует в дальнейшем налаживать отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен держать курс на налаживание отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Это отмечает в четверг газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц в администрации американского президента.



"Он [Трамп] продолжает стремиться к установлению тесных связей с Путиным, что, по его мнению, призвано сыграть важную роль в решении проблем с Северной Кореей и Ираном, а также других вопросов", - указывает издание. "Эта его позиция на фоне продолжающихся в США расследований относительно возможных связей между избирательным штабом Трампа и Кремлем отталкивает от США их союзников и зачастую перечеркивает усилия, предпринимаемые членами его кабинета", - продолжает газета.



Однако официальные лица администрации Трампа "выступают в защиту такого подхода к России, настаивая на том, что их политика и действия [в отношении Москвы] - более жесткие, чем у предыдущей администрации Обамы, но без ненужной воинствующей риторики или вызывающего поведения", подчеркивает "Вашингтон пост". "Наш подход заключается в следующем: мы не досаждаем России, мы сдерживаем Россию. Предыдущая администрация делала все наоборот", - приводит издание слова должностного лица администрации высокого ранга.



Как пишет газета, администрация Трампа изучала возможность отмены некоторых из санкций, которые были введены против России при Бараке Обаме за "вмешательство в президентские выборы", в частности рассматривалась "идея возвращения двух объектов дипсобственности", находящихся в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.



В конце декабря 2016 года - буквально за три недели до инаугурации Трампа - США объявили персонами нон грата 35 сотрудников российских посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыли российские дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Москва требует вернуть эту дипсобственность без каких-либо условий.

