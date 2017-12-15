В ДНР заявили о готовности к диалогу по контингенту ООН

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к диалогу в рамках переговоров в Минске о размещении контингента ООН только вблизи линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.



Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что украинские нацбатальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования, и что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это решается только прямыми переговорами между сторонами.



"Понимая важность международного контроля и мониторинга "режима тишины", а также необходимость безопасного доступа для работы представителей СММ ОБСЕ в "серой зоне", то есть непосредственной близости к вооруженным силам обеих сторон, считаем приемлемым введение контингента ООН исключительно для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Подобные решения всегда осуществляются только при наличии согласия обеих сторон конфликта, в данном случае – Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Мы к такому диалогу в рамках минских переговоров готовы, о чем неоднократно заявляли", — сказал Бидёвка.



Депутат Народного совета ДНР отметил, что в республике действительно опасаются повторения в Донбассе событий в Сербской Краине и выступают против введения контингента ООН на всю территорию республики.



"Мы действительно опасаемся повторения в Донбассе известной кровавой истории в Сербской Краине, поэтому выступаем против введения "голубых касок" по всей территории Донбасса", — сказал Бидёвка.

