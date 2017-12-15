На Украине стало дороже лечиться от гриппа и простуды

На Украине с начала года цены на противопростудные лекарства выросли в среднем на 12%. Об этом сообщает РБК-Украина.



В частности, по данным компании "Бизнес-Кредит", которая проводит регулярные исследования фармацевтического рынка, по итогам января-октября 2017 года средневзвешенная розничная цена на противопростудные лекарства возросла, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 12% до 48,7 гривен за упаковку.



Всего за десять месяцев 2017 года украинцы купили 111,5 млн упаковок этих препаратов на общую сумму 5,4 млрд гривен. При этом украинцы отдают предпочтение лекарствам из среднего ценового диапазона - 55% противопростудных средств были куплены по ценам от 88 до 260 гривен за упаковку.



Примечательно, в денежном выражении сегмент противопростудных лекарств возрос на 12%, в то время как весь розничный рынок лекарств только на 4%.



В частности, 12%-рост произошел за счет увеличения розничных цен (6%), роста спроса (4%) и поступления на рынок новых препаратов (2%).

