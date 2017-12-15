Уолберг возглавил рейтинг переоцененных актеров Forbes

Марк Уолберг, который является самым высокооплачиваемым актером года, одновременно оказался на первом месте в рейтинге самых переоцененных актеров журнала Forbes. Он получил авансом 68 млн долларов за работу в фильме "День патриотов" о теракте на Бостонском марафоне в 2016 году - больше, чем ленте удалось собрать в прокате.



Эксперты Forbes подсчитали, что в трех последних крупных проектах Уолберг принес создателям всего четыре доллара на каждый вложенный доллар. К разочарованиям последнего года был отнесен в том числе фильм-катастрофа Питера Берга "Глубоководный горизонт", в котором Уолберг выступил не только как актер, но и как продюсер.



Второе место в списке занял экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Ему следует благодарить за попадание в сомнительный рейтинг фильм Терри Джорджа "Обещание", основанный на событиях геноцида армян и последних лет Османской империи. При бюджете в 90 млн долларов картина собрала всего 10 млн, что заставило студию Survival Pictures выступить с заверениями, что проект носил не коммерческий, а просветительский характер. В целом в трех своих последних фильмах валлийский актер принес прибыль в размере шесть долларов 70 центров на каждый вложенный в него доллар.



Ченнинг Татум, занявший в рейтинге третью строку, продемонстрировал на своем примере, что опасными в плане слабой отдачи могут быть не только дорогостоящие блокбастеры, но и фильмы с небольшим бюджетом. Гонорары актера являются довольно скромными для Голливуда, и все же он принес всего 7,6 доллара за каждый вложенный доллар в последних трех проектах. Отчасти это объясняется тем фактом, что фильм Стивена Содерберга "Удача Логана" с его участием, получивший, кстати, положительные отзывы критиков, собрал в прокате всего 46,7 млн долларов при бюджете в 29 млн.



Также в первую пятерку переоцененных актеров вошли Дензел Вашингтон Брэд Питт.





