Курение делает людей непривлекательными

Ученые из Бристольского университета показали 500 добровольцам фотографии 23 пар близнецов. Один из них курил, а второй - нет. Участников спрашивали, кто из близнецов привлекательнее. Исследование показало: мужчины в двух третях случаев называли некурящих женщин более привлекательными. А женщинам некурящие мужчины казались привлекательнее в 69% случаев, передает The Deccan Chronicle.



По словам специалистов, курение ускоряет процесс старения. Никотин заставляет кровеносные сосуды во внешних слоях кожи сужаться. Химикаты из табачного дыма негативно влияют на эластичность кожи. Кроме того, курение чревато образованием морщин. Возможно, выводы ученых подтолкнут некоторых людей к отказу от вредной привычки.



До этого психологи выяснили, что делает женщину непривлекательной для мужчины. Во-первых, отталкивает неприятный запах изо рта или от тела. На втором месте - лишний вес (на это ссылаются 30% мужчин). Хотя некоторым мужчинам, напротив, нравятся полные женщины. Третье место заняла пассивность в сексе, четвертое - вредные привычки (курение), пятое - отдельные особенности поведения (подсчет вслух калорий, рассказ о своих бывших партнерах, различного рода замечания).

