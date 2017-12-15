Выявлена оптимальная продолжительность полового акта

Специалисты опросили мужчин и женщин из разных стран. Исследователи установили: представительницы прекрасного пола хотели, чтобы секс длился 25 минут и 51 секунду. А представители сильного пола считали, что секс должен длиться 25 минут и 43 секунды, сообщает The Hindustan Times.



При этом ни в одной из стран участники любого возраста не могли приблизиться к идеальной продолжительности. Больше всего в этом плане преуспели мужчины из США. В возрасте 31 года американцы занимались сексом в течение 17 минут и 5 секунд. В целом во всех странах продолжительность полового акта с возрастом увеличивалась, а затем уменьшалась.



Ранее ученые из университетов Ноттингема, Бристоля и Суонси вычислили идеальное количество сексуальных партнеров. В опросе приняли участие 188 человек (104 женщины и 84 мужчины) в возрасте от 18 до 35 лет. Опрошенные обоих полов хотели бы, чтобы у их спутника жизни до них было не больше 2 партнеров. Интересно, что добровольцы не соответствовали собственному стандарту. Так, среднее число сексуальных партнеров составляло 8,4 у мужчин и 5,81 у женщин.

