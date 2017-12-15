На Украине продолжает падать сельхозпроизводство

В январе-ноябре текущего года спад производства сельскохозяйственной продукции на Украине составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины. В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 4,7%, а хозяйства населения – на 0,5%. Производство растениеводческой продукции за первые одиннадцать месяцев этого года снизилось на 3,8% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

Спад производства этой продукции в сельхозпредприятиях составил 6,2%, в то время как в хозяйствах населения этот показатель сократился на 0,3%.



Производство животноводческой продукции за январь-ноябрь сократилось на 0,3%. Спад производства в хозяйствах населения составил 1,1%, в то время как сельхозпредприятия продемонстрировали увеличение производства этой продукции на 0,8%.



В сообщении отмечается, что данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

