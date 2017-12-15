Толстой: России и ПАСЕ на консультациях в Париже удалось сделать шаг навстречу друг другу

Россия и руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) продвинулись по пути взаимного диалога в плане преодоления кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга. Об этом заявил в четверг журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавлял делегацию российских парламентариев на консультациях в Президентским комитетом ПАСЕ относительно будущего Совета Европы.



"Мы удовлетворены ходом консультаций с Президентским комитетом. Несмотря на все те различия, которые существуют между политическими позициями, нам удалось сделать шаг в верном направлении и продвинуться по пути решения главного вопроса - снятия дискриминационных ограничений в отношении делегации России", - сказал Толстой.



По его словам, дальнейшее взаимодействие сможет приблизить стороны к решению непростой проблемы. "Уверен, что готовность к диалогу со стороны руководства ПАСЕ и делегации России - это правильный сигнал", - подчеркнул Толстой.



Он отметил, что в ходе парижских консультаций не обсуждались "красные линии". "Мы старались обойти вопросы, которые нас разделяют, оставив их для дальнейшей дискуссии", - заключил вице-спикер Госдумы.



Толстой выразил уверенность, что эта дискуссия с участием РФ будет проходить, когда будут приняты поправки в регламент и "будет ликвидирована нынешняя абсолютно нетерпимая для России ситуация".



В состав президентского комитета входят председатель ПАСЕ, генсек ассамблеи и лидеры всех ее политических групп.



Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.



В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.



В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

