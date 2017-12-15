Украина нарастила потребление газа

За 10 месяцев этого года Украина увеличила потребление природного газа до 24,2 млрд кубометров на 2,3% (+0,548 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Минэнергоугля. Так, промышленность потребила 8,3 млрд кубометров (+9,7% к январю-октябрю-2016 года), население и бюджетные организации – 8,5 млрд кубометров (-4,4%), предприятия теплокоммунэнерго – 4,2 млрд кубометров (-9,4%),...

...производственно-технологические расходы (ПТР) составили 3,2 млрд кубометров (+24,9%).



При этом, в прошлом году страна уменьшила потребление природного газа до 32,361 млрд кубометров (на 4,1%) по сравнению с 2015 годом. Промышленность потребила 9,599 млрд кубометров (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд кубометров (+2,3%), предприятия теплокоммунэнерго – 7,034 млрд кубометров (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд кубометров (+2,4%).

