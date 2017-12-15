Что на самом деле думают украинцы

Украина — сложная страна, переживающая период перемен. Многие полагают, что те заявления и позиции, которых придерживается украинское правительство и гражданское общество, непосредственным образом отражают точку зрения и позицию широкой общественности. Однако анализ результатов множества общенациональных опросов общественного мнения — в ходе них затрагивались такие темы, как коррупция, система здравоохранения, миграция и Россия — показывает, что украинская общественность настроена гораздо менее оптимистично и в гораздо меньшей степени ориентирована на Запад, чем лидеры страны.

Кроме того, существует огромный разрыв в восприятии между жителями различных областей страны и между представителями разных поколений.



Мы проанализировали результаты целого ряда опросов общественного мнения, что позволило нам сделать 10 ключевых выводов.



1. Действительно ли мы — европейцы? Согласно результатам опроса, проведенного в июне 2017 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива (ФДИ), 38% украинцев считают себя европейцами, в то время как 55% не считают себя таковыми. Только 57% украинских граждан поддерживают идею вступления их страны в Евросоюз, и только 43,2% поддерживают вступление Украины в НАТО.



2. Русские нравятся украинцам больше, чем украинцы — русским. Одним из самых любопытных результатов опроса, проведенного в декабре 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), стал относительно высокий процент украинцев, которые положительно относятся к России — 40%, и эта цифра оставалась неизменной на протяжении всего года. Согласно результатам более раннего опроса КМИС, 67% украинцев положительно относились к русским, но только 8% украинцев положительно относились к российскому правительству. И эти 8% — это в основном жители Донбасса, хотя опрос проводился только на территориях, которые находились под контролем правительства Украины. По данным российского «Левада-центра», россияне относятся к украинцам менее благосклонно. Они относятся к Украине более негативно, чем практически к любой другой стране: в 2016 году, по мнению россиян, в списке врагов России Украина занимала второе место — она стояла после США и перед Турцией.



3. Мнения жителей "оккупированных территорий" Донбасса меняются. Согласно результатам опроса, проведенного в июле 2017 года, 31% респондентов на контролируемых правительством территориях в Луганской области и 36% респондентов на контролируемых правительством территориях в Донецкой области считают, что Украине не следует вступать ни в какие альянсы и блоки — ни в Евросоюз, ни в Таможенный союз во главе с Россией.



Но 27% жителей Луганской области все еще поддерживают идею вступления Украины в Таможенный союз, а в Донецкой области эту идею поддержали 19% респондентов. 30% респондентов в Донецкой области поддерживают вступление Украины в НАТО, а в Луганской области так ответили только 10%.

Между тем пять лет назад, согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», идею вступления Украины в НАТО поддерживали менее 7% жителей Донбасса. В Донбассе уровень поддержки вступления Украины в НАТО вырос, однако он все равно гораздо ниже, чем в других областях страны.



54% респондентов считают, что та помощь, которую международное сообщество оказывает Украине в ее конфликте с Россией, является недостаточной, а 15% респондентов вообще не слышали ни о какой помощи международного сообщества. 15% украинцев считают ее крайне необходимой. Идея развертывания международной миротворческой миссии в Донбассе становится более популярной, и сейчас ее поддерживают 60% респондентов.



4. Половина внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой. Согласно результатам мартовского опроса КМИС, примерно половина внутренних переселенцев, покинувших Донбасс, хотят вернуться домой. 34% не хотят возвращаться домой, а 26% полагают, что им придется вернуться против их воли из-за отсутствия работы. Что интересно, более половины респондентов имеют стабильную работу, а 35% всех респондентов работают в тех же компаниях, в которых они работали до переезда. Между тем настроения местного населения далеки от позитивных: 44% ожидают ухудшение ситуации в связи с притоком внутренне перемещенных лиц.



5. Большинство украинских рабочих мигрантов хотят жить на Украине. В конце 2016 года 77% украинцев, которые за последние пять лет работали за границей, имели сезонную работу, и только 15% работали на постоянной основе. Большинство из этих 15% — это женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Те, кто работал в Евросоюзе, имели более стабильную работу, чем те, кто работал в России. Украинцы чаще всего уезжали на работу в Польшу (36%), Россию (25%), Чешскую Республику и Германию (по 5%), а также в Италию (3%).



Согласно результатам исследования, проведенного группой «Рейтинг» в сентябре 2017 года, 61% украинцев не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства. 35% респондентов ответили, что они хотели бы уехать навсегда — в 2016 году так ответили 30%. Те, кто готов эмигрировать, — это в основном молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Что интересно, 65% респондентов сказали, что им бы хотелось вернуться на Украину, поработав за границей.



6. Безвизовый статус Украины в Евросоюзе понятен не всем. Согласно результатам исследования, проведенного ФДИ в июне 2017 года, 35% респондентов ничего не знают о правилах нового безвизового статуса, 50% ответили, что им кое-что известно, но они специально не изучали этот вопрос, и только 14% хорошо разбираются в том, как эта система работает. Заграничные паспорта есть только у 34% украинцев, и только у 7% украинцев есть биометрические паспорта, которые необходимы для безвизового въезда в Шенгенскую зону.



7. Реформа здравоохранения — это больной вопрос. Согласно результатам исследования группы «Рейтинг», 76% респондентов не удовлетворены или не полностью удовлетворены качеством медицинского обслуживания в стране. Только 31% респондентов поддержал реформу здравоохранения, 33% поддерживают ее частично, и 28% не поддерживают ее.



8. По мнению украинцев, самыми коррумпированными являются медицинские учреждения, парламент и суды. 44% украинцев считают коррупцию самой серьезной проблемой на Украине, о чем свидетельствуют результаты исследования ФДИ. 36% считают ее довольно серьезной проблемой. Самыми коррумпированными службами украинцы считают медицинские учреждения (82%), парламент (82%), суды (82%), правительство (75%), прокуратуру (75%) и политические партии (74%).



9. Больше всего украинцы доверяют добровольческим организациям. Согласно результатам исследования, проведенного в октябре 2017 года Центром Разумкова, наибольшим доверием украинцев пользуются добровольческие организации — 67% украинцев доверяют им, и эта цифра существенно выросла с 2014 года. 64% респондентов доверяют церкви, 57% доверяют украинской армии. 81% респондентов не доверяют парламенту и государственным чиновникам.

Согласно опросу КМИС, больше всего украинцев беспокоят война на востоке страны (72%), низкий уровень жизни (60%) и экономическая ситуация на Украине (47%).



10. Украинское «поколение Зет» не доверяет политикам, хочет, чтобы правительство искоренило коррупцию и чтобы Украина вступила в Евросоюз. Согласно результатам опроса под названием «Молодежь Украины 2017», проведенного центром «Новая Европа» среди молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, 74% молодых украинцев испытывают глубокое недоверие к политическим лидерам страны. 70% ответили, что их главное требование к правительству — искоренить коррупцию и преступность. Одними из главных требований молодежи также стали экономическое развитие (68%) и снижение уровня безработицы (66%). 90% респондентов заявили, что они никогда не сталкивались с дискриминацией из-за своих политических убеждений, языка, сексуальной ориентации, религии, социальной активности или этнической принадлежности. 60% респондентов считают, что Украине стоит вступить в Евросоюз. Однако одновременно с этим они не доверяют Евросоюзу, поскольку считают, что Украину там никто не ждет, поэтому для них членство в ЕС — это скорее мечта, чем достижимая цель. Согласно результатам этого опроса, только 10% молодых украинцев интересуются политикой.



Результаты этих исследований указывают на то, что украинское общество остается чрезвычайно поляризованным. Украинцы часто слышат противоположные точки зрения и интерпретации, поэтому зачастую им трудно дать ответы на вопросы высокой политики. Однако подавляющее большинство украинцев убеждено в том, что реформы можно было бы проводить гораздо эффективнее, если бы в стране стало меньше коррупции.



Источник: Atlantic Council



