Грузия и Украина ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили – СМИ

Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет секретные переговоры с украинской стороной о выдаче экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщило интернет-издание Украинская правда.



"Украинская и грузинская власть готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури – обсудить детали по третьему президенту Грузии", – говорится в сообщении на сайте издания в пятницу утром со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Рустави-2".



Согласно сообщению, В.Гомелаури проводит встречи с украинскими чиновниками.



Служба государственной безопасности Грузии подтвердила информацию только о визите В.Гомелаури в Беларусь.

