Оксфордский словарь выбрал словом года «youthquake»

Составители Оксфордского словаря назвали словом 2017 года «youthquake» — «значимое культурное, политическое или социальное изменение, возникшее под действием или влиянием молодежи».



Редакторы словаря зафиксировали пятикратный рост его употребления в 2017 году по сравнению с прошлым годом.



Слово «youthquake» образовано из слов «earthquake» (землетрясение) и «youth» (молодежь). Его впервые использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.



В 2017 году это слово часто употребляли в Великобритании в июне в связи с неудачным выступлением консерваторов на выборах в парламент — удачный результат лейбористов связали именно с молодежным голосованием.



В сентябре произошел второй пик употребления «youthquake» во время выборов в Новой Зеландии.



Среди других слов, претендовавших на победу, были, в частности, «kompromat», «antifa» и «unicorn».



В 2016 году Оксфордский словарь назвал словом года «po

