Нацагентство по активам не может принять Межигорье

Национальное агентство по возврату активов не может принять имущественный комплекс Межигорье в государственную собственность, потому что не получало соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры. От этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство.



В ведомстве пояснили, что активы принимаются в управление на основании постановления следственного судьи, суда или согласия владельца активов, копии которых направляются Нацагентству не позднее следующего рабочего дня после их вынесения (предоставления) с соответствующим обращением прокурора.



"Пока никаких решений следственного судьи, суда с соответствующим обращением прокурора о принятии в управление активов (любого движимого или недвижимого имущества), связанных с резиденцией "Межигорье", Национальное агентство не получало", – говорится в сообщении.

