В США женщину обвинили в попытке переслать биткоины ИГ

Суд в США выдвинул обвинения в отношении гражданки страны, которая обвиняется в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации "Исламское государство", сообщается в заявлении министерства юстиции.



Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ (Zoobia Shahnaz) был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских махинациях, заговоре и отмывании денег. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.



"Как предполагается, обвиняемая Зубия Шахназ была замешана в банковской мошеннической схеме, приобретении биткоинов и других криптовалют и отмывании денег за рубежом с намерением перевести тысячи долларов в кошелек террористов", — заявила прокурор Бриджит Роде (Bridget M. Rohde).



Как отметила прокурор, правоохранительные органы США смогли не дать женщине добиться своих "опасных и потенциально смертельных" целей.



В заявлении минюста сообщается, что на данный момент вина женщины не доказана. В случае признания вины Шахназ, ей грозит максимальный приговор до 30 лет заключения за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех пунктов обвинительного заключения в связи с отмыванием денег.

