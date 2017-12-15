Новый состав Верховного суда приступил к работе

С сегодняшнего дня 115 судей, избранных в Верховный Суд, начинают работу. Об этом сегодня во время торжеств по этому случаю заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН. "Мы сегодня запускаем работу Верховного Суда. Ровно месяц назад мы были свидетелями формирования нового Верховного Суда.



Сегодня реализуется то, над чем мы работали все три года... 115 судей нового Верховного Суда сегодня начинают отправлять правосудие именем Украины", - сказал П.Порошенко.



Он отметил, что "сегодня ни у кого не возникает сомнения, что такие принципы, как независимость, беспристрастность, справедливость является основой правового государства Украина".

