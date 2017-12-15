Количество нарушений в зоне АТО за неделю увеличилось на четверть – Хуг

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировало возрастание количества нарушений в зоне антитеррористической операции на 25%, сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.



"СММ отмечает возрастание количества нарушений. За неделю наблюдатели зафиксировали около 20 тыс. нарушений режима прекращения огня, что на 25% выше, чем за предыдущую неделю. С 17.00 вторника по 17.00 среды мы фиксировали около 3 тыс. нарушений, половина из них – взрывы. А количество нарушений в районе Авдеевки и Попасной со вторника на среду составило почти 1 тыс.", - сказал он на брифинге в пятницу по скайп-включению.



При этом А.Хуг подчеркнул, что "это то обострение, о возможности которого мы предупреждали".



"Лишь за одну из ночей наблюдатели зафиксировали в районе Попасной около 500 взрывов. А 2 декабря 3 тыс. нарушений, половина из которых пришлась на район Ясиноватой и Авдеевки", - отметил он.



В этой связи первый замглавы спецмиссии призвал стороны к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Минских соглашений.

