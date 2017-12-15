Хью Джекман рассказал, появится ли Росомаха в «Мстителях»

Актер Хью Джекман рассказал, появится ли его персонаж Росомаха в «Мстителях», сообщает Collider.



И Росомаха, и герои «Мстителей» представляют вселенную Marvel, но экранизацией их приключений в кино занимались разные студии. Возможность объединить персонажей начала обсуждаться после новостей о сделке The Walt Disney Company и 21st Century Fox.



«Это интересно, потому что целых 17 лет я продолжал думать, что это было бы отлично, я бы особенно хотел увидеть вместе Железного Человека, Халка и Росомаху», — сказал Джекман.



По его словам, каждый раз, когда он смотрел фильм про Мстителей, то мог представить среди них и своего героя, но полагал, что это никогда не произойдет.



«Но думаю, к сожалению, для меня поезд ушел», — заявил Джекман.



Актер неоднократно говорил, что «Логан» — его последний фильм про Росомаху.

