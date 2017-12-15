Порошенко: с новой судебной системой украинцы получат "право на правду"

Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему. Об этом сказал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.



"Что касается судов, то мы переходим от старой системы к новой. И этот процесс должен быть завершен, особенно в том, что касается антикоррупционного органа, который рекомендован Венецианской комиссией. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в вашу судебную систему ", - подчеркнул он.



Д.Букиккио призвал Украину создать антикоррупционный суд. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такое решение.

