Еще три женщины обвинили актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах

Три женщины рассказали СМИ свои истории о том, как американский актер Дастин Хоффман добивался их, когда ему было 40-50 лет. Об этом рассказывает Variety.



Первой "жертвой" Гоффмана была 16-летняя одноклассница его дочери. Она рассказывает, что однажды актер, его дочь и она гуляли после школы. Ее родители задержались и долго не забирали девушку домой, и Хоффман решил воспользоваться моментом.



Он предложил девушке дождаться родителей в гостинице. Актер попросил свою дочь уйти, принял душ и вышел из него голым. Дастин предложил девочке сделать ему массаж, но его так и не получил, потому что за девочкой приехать родители. На тот момент ему было 40-50 лет.



Вторую историю рассказала коллега по фильму "Иштар", которая работала с Гоффманом. Она говорит, актер приставал к ней, даже когда рядом стоял ее бойфренд.



Третья девушка рассказала, что Гоффман добивался ее в машине, в которой было еще несколько человек. После этого он предлагал ей поехать вместе в гостиницу, и она согласилась. Женщина сказала, что не смогла отказаться от предложения, потому что была в состоянии сильного стресса.



