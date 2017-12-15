Министра экономического развития РФ приговорили к восьми годам строгого режима

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.



Улюкаев признан виновным в получении взятки 2 миллиона долларов, которую он потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина.



Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.



Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина взятку за одобрение сделки по покупке «Башнефти». Бывшего министра задержали в офисе «Роснефти» при получении денег.



Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую он получил от Сечина. Бывший министр намерен добиваться от расследования провокации взятки.

