Сказочная страна – II

…стали надоедать постоянные рассказы Железного Гомосека по поводу его металлических протезов. Йулли всего лишь спросила, почему он стоит в коленно-локтевой позе, то есть раком, посреди леса. И вот уже битый час была вынуждена слушать историю про хирурга-трансплантолога, систематически менявшего различные части крепкого тела Железного Гомосека на импланты. Все началось с Катманду, куда молодой накачанный во всех местах Гомосек прибыл на одну спасательную операцию вместе с очаровательной массажисткой. Они полюбили друг друга с первого взгляда, любовь выскочила из-за кустов и буквально засадила в них металлический лом, накрепко связав невидимой нитью.



С той поры влюбленные практически не расставались, делая друг другу тайский массаж. Но хозяин массажного салона приревновал Гомосека. Он был могущественным колдуном и заколдовал колесо от «Ила». То упало на правую ногу ЖГ и оторвало ее по самый корень. Потом был пожар на Васильковской нефтебазе (левая нога), нападение белок-трансвеститов (отгрызли оба яйца), участие в митинге восставших зомби (снесли каску вместе с головой) и так далее. Одно и то же: оторвали, кузнец-хирург, протез, имплант, и все по новой.



Йулли брела по желтой дороге под рассказы о совместимости различных органов Железного Гомосека, периодически пиная Кицмана, норовившего забраться к ней на руки под предлогом старости и диабета. Страшило-Логопед довольно бодро пер рядом, тренируя непонятно на ком свое красноречие. Слова разобрать было невозможно, поэтому волей-неволей приходилось слушать нытье Гомосека.



– Послушай, а гениталии тебе когда заменили? – спросила отважная как бы девочка лишь бы убить скуку. Железный Гомосек стал описывать трагические события, связанные с нападением белок-трансвеститов и каких-то подозрительных личностей в длинных плащах на голое тело. Все они были подосланы колдуном-главмассажистом. Все закончилось быстро и болезненно. Пока шли детали из Китая, приходилось пользоваться типично европейскими методиками половой жизни («Ага, заднеприводный», – мысленно констатировала Йулли), но потом кузнец-хирург выковал довольно приличный еврочлен, а часовщики из Базеля сработали эффективный подъемный механизм. Далее следовало бесчисленное перечисление половых подвигов Железного Гомосека. Он даже хотел показать отзывы на «Фейсбуке», но путники зашли в густой темный лес и вай-фай, с…ка, вообще не ловился.



Неизвестность предстала в виде довольно упитанного чернявого льва, сидевшего на дереве и постоянно оравшего «Изумрудный город, вставай!». Нос льва был покрыт каким-то подозрительным белым порошком, который тот ловко нюхал прямо с ветки, а на шее висел тщательно пережеванный галстук

Лев неловко заерзал на ветке, пытаясь спрыгнуть. Йулли тактично отвела глаза, поскольку там все заколыхалось, а Железный Гомосек, наоборот, следил за возней льва с повышенным вниманием. Поерзав немного, лев с сожалением констатировал: «Не могу слезть… Знаете, а я ведь трус… Меня вот до смерти напугал этот еврейский Кицман»

– Судя по заржавелым болтам на твоем зиппере, стрелки механизма давно на полшестого, – подколола Железного Гомосека Йулли, отмахиваясь от неожиданно упитанных зеленых мух. Те роились вокруг головы Страшилы-Логопеда, норовя сесть прямо на его мозг. Чем-то он их привлекал.Железный Гомосек отреагировал на реплику как бы девочки неожиданно бурно. Он стал пространно рассказывать о какой-то сломавшейся детали подъемного механизма. Ее пришлось заказать на «Али-экспрессе», но потом возникла путаница с доставкой, пришла не та пружина, он стал писать рекламацию и требовать возврата денег. А кетайцы ушли в отказ, поэтому…– Тихо! – перебила Гомосека Йулли и подняла вверх сжатую в кулак правую руку. Во всех голливудских фильмах спецназовцы и Шварценеггер именно так и делали, когда необходимо было привлечь внимание противника. Чуткие уши девочки благодаря многочисленным пластическим операциям стояли торчком, улавливая малейшие звуковые колебания. Со стороны высоких сосен, которых еще назывались мачтовыми, действительно раздавались странные звуки. Как будто кто-то рычал, орал и ругался с явно узнаваемым грузинским акцентом.Храбрый Кицман бросился на разведку, но быстро вернулся в крайне расстроенных чувствах и перемазанный в каком-то дерьме, остро пахнувшем специями, в частности, подгулявшей кинзой.– Там какое-то жывотное сидит на дереве и плюется! – доложила собака-разведчик. Судя по ее виду, объект на дереве не только плевался. Йулли, повела свою веселую гоп-компанию навстречу неизвестности.Неизвестность предстала в виде довольно упитанного чернявого льва, сидевшего на дереве и постоянно оравшего «Изумрудный город, вставай!». Нос льва был покрыт каким-то подозрительным белым порошком, который тот ловко нюхал прямо с ветки, а на шее висел тщательно пережеванный галстук.– Эй, иплан, ты как туда забрался?! – приветливо крикнула Йулли, высоко задрав голову, отчего ее уши еще больше оттопырились.Лев посмотрел на нее мутным взглядом и внезапно заорал: «Я не дамся вам живым, барыги, вы еще увидите, как умирает царь-военнопленный, посипаки недоделанные».– По ходу его круто штырит, – высказал предположение мудрый пес Кицман и характерно шмыгнул носом.– И где же он берет в этой гребаной сказочной стране такой хороший колумбийский кокс? – задумчиво пробормотала Йулли, обходя следы жизнедеятельности обдолбанного льва. Страшило-Логопед предпочел оставаться на безопасном расстоянии, вооружившись большой суковатой палкой и самодельным щитом с надписью «п’ята сотня».Льва слегка попустило, и он стал довольно осмысленно оглядываться по сторонам. На его лице явственно читалось полное недоумение.– Где я?– Ты обдолбан в корень и сидишь на дереве в сказочной стране. Я – девочка Йулли, иду в Изумрудный город для телепортации домой, а это мои случайные приспешники: Железный Логопед и Страшило-Гомосек. Точнее, наоборот. Я их пока путаю. Кокс еще остался? – дружелюбно ответила девочка.– А я – Пушистый Кицман, который сопровождает мою новую хозяйку в этом удивительном приклю…Тут Кицман получил очередной пинок и заткнулся.Лев неловко заерзал на ветке, пытаясь спрыгнуть. Йулли тактично отвела глаза, поскольку там все заколыхалось, а Железный Гомосек, наоборот, следил за возней льва с повышенным вниманием. Поерзав немного, лев с сожалением констатировал: «Не могу слезть… Знаете, а я ведь трус… Меня вот до смерти напугал этот еврейский Кицман».– Я собака, а не еврей! – обиделся Кицман и залаял. Лев дернулся, ветка сломалась и с криком «… твою мать» тело льва рухнуло под дерево.– Кокс не рассыпал?! – испуганно заорала Йулли, кидаясь к распростертому в собственном дерьме царю горных жывотных.– Не… Шутишь, что ли?.. – сказал лев, кряхтя встал и, поправив жеванный галстук, представился: – Я – царь зверей, который подвергся остракизму на своей родине, но не встретил понимания у местных правителей-посипак. Так куда вы идете?– Я за обратным билетом, – ответила Йулли после второй дорожки. Надо сказать, кокс у льва был отменным.– Я за пружинкой, которую заказал на «Али-экспресс» в «черную пятницу», но в доставке напутали, и только великий волшебник, ужасный и могучий, может исправить эту ошибку, – на автомате отрапортовал Железный Гомосек и даже попытался сделать книксен.– …, – сказал Страшило-Логопед.Лев удивленно уставился на Йулли.– Забей, он хочет «летальных джавелинов» и исправления дефектов дикции, – миролюбиво ответила девочка, чье настроение значительно улучшилось.– Ну, про меня вы уже знаете, жертва обстоятельств непреодолимой силы и заговора олигарха Ивановшивили, – подвел итоги лев и вздохнул. Возникла пауза. Все напряженно размышляли, какого, собственно, х...я они здесь делают в компании льва, покрытого собственными экскрементами.– Знаете, пожалуй, я двину с вами… Мне тоже есть о чем попросить великого и ужасного, – прервал паузу лев и добавил: – К тому же сразу за лесом конопляное поле, и без моей помощи вы его хрен преодолеете. Я-то привычный, а вас может развезти.