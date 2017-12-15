Меркель получила финскую премию в области гендерного равенства

Канцлер Германии Ангела Меркель стала первым обладателем финской премии в области гендерного равенства в знак признания её заслуг в области защиты прав человека, прав женщин и девочек во всём мире, сообщает правительство Финляндии.



Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля вручил награду канцлеру в Брюсселе.



"Канцлер Ангела Меркель стала одним из самых влиятельных людей в мире и является примером для многих женщин и девочек", — приводится в сообщении правительства Финляндии цитата Сипиля.



Как рассказала специальный советник правительства Финляндии Рикка Пакаринен, Меркель в начале 2018 года приедет в Финляндию, и как ожидается, примет участие в специальном семинаре по вопросам гендерного равенства, который пройдёт в городе Тампере. Премия была учреждена правительством страны в 2017 году в честь столетия независимости Финляндии.



"Я очень горжусь тем, что я стала первой обладательницей этой премии и, пользуясь случаем, ещё раз поздравляю Финляндию с ее столетием. Я также поздравляю Финляндию с очень сильной позицией в отношении прав женщин. Награда послужит мне стимулом для продолжения работы по содействию гендерному равенству, потому что еще многое предстоит сделать", — приводится в сообщении цитата Меркель.



Денежная часть награды составляет 150 тысяч евро. Меркель уже сообщила, что потратит деньги на развитие программ в области гендерного равенства.

