Президентскому полку присвоено имя Богдана Хмельницкого

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетному президентскому полку имя гетмана Богдана Хмельницкого.



"Более 240 военнослужащих этого полка являются участниками боевых действий. Дебальцево, Счастье, Попасная, Саур-Могила, Станица Луганская, Мариуполь, Широкино – вот неполный список мест, где военнослужащие полка достойно выполняли задачи по защите Украины. Я принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого вам", - сказал глава государства в ходе церемонии в пятницу в Киеве.



П.Порошенко отметил, что в борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир.



"У нас есть крепкие, верные и надежные союзники в мире. Но самый главный наш союзник, гарант нашей независимости – это Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и другие военные структуры", - сказал он.



Верховный главнокомандующий также привел к присяге на верность Украины молодых воинов, из которых у 17-ти родители являются участниками АТО.

