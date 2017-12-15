В Украину придет настоящая зима с 19 декабря

В Украине значительно похолодает на следующей неделе с 19 декабря. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.



"Николай принесет морозы. С 19 декабря температура воздуха в Украине практически везде будет со знаком "минус", - написала синоптик.



В День святого Николая морозы распространятся практически на всю Украину. На западе ночью ожидается до -2… -6 градусов, а на юге - от -2 до +2. Днем в западных, северных и центральных областях будет от 0 до -4. На юге +1... +4 градуса.



В субботу, 16 декабря, на западе пройдут мокрый снег и дождь, на севере - преимущественно дождь. Немного влажной погоды будет в центре. А вот на востоке и юге преимущественно без осадков.



Температура воздуха в течение субботы +5 +11 на юге до +14 градусов, на западе будет холодно, 0 +5 градусов.



17 декабря осадки пройдут ночью на западе и севере, а вот днем ​​в воскресенье преимущественно дожди будут лить на востоке, юге и в центре. Таким образом, осадки сместятся с запада и севера.



Температура снизится до 0 + 6 градусов, на юге и востоке будет +5 +11 градусов.



В Киеве 16 декабря - дождь, возможен мокрый снег. 17 декабря ночью осадки, днем ​​в воскресенье - облачно, или сухо, или максимум небольшие осадки. Температура в столице в субботу до +6, +7, в воскресенье похолодает до +1 градуса.

